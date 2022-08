Matteo Salvini, "guardate qui": il video-choc svela la vergogna della sinistra

31 agosto 2022 a

a

a

Matteo Salvini questa volta non ha avvisato nessuno. Il leader della Lega ha fatto un blitz a Lampedusa per mostrare a tutti gli italiani la condizione degli immigrati che affollano l'isola siciliana, punto di approdo dei barconi che arrivano dal Nord Africa. L'ex ministro degli Interni ha mostrato della immagini choc in cui i migranti stanno ammassati nella struttura di accoglienza, l'hotspot sull'isola. La scorsa volta, quando Salvini si era palesato a Lampedusa, qualche manina del Viminale aveva provveduto a ridistribuire gli immigrati sull'isola rendendo il colpo d'occhio più morbido, come lo stesso leader della Lega aveva denunciato. Questa volta però le cose non sono andate così.

E Salvini ha mostrato a tutta l'Italia cosa accade a pochi passi dalle spiagge affollate dai turisti e dai lampedusani. In un video pubblicato su Facebook, l'ex titolare del Viminale commenta così le condizioni in cui si trovano i migranti presenti sull'isola: "Blitz all’hotspot di #Lampedusa, guardate le condizioni nel centro: VERGOGNOSE. Questa volta non abbiamo avvisato nessuno della nostra visita, così potete vedere la vera realtà. Dal 25 settembre la Lega tornerà a difendere i confini, l’abbiamo già fatto e lo rifaremo!".