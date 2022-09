Sondaggio, "nessun collegio è sicuro": la bomba sul voto, caos Pd

02 settembre 2022 a

Nessun collegio è al sicuro per il centrosinistra. Secondo le previsioni dei sondaggisti, è scattato l'allarme a sinistra. Di fatto Letta rischia grosso anche nei fortini che pensava di tenere al sicuro da assalti indesiderati. Come riporta ilGiorno, le rilevazioni degli ultimi giorni danno in risalita il Movimento Cinque Stelle. Conte e i suoi rosicchiano voti proprio al Pd mettendo a rischio la tenuta dei candidati dem nei collegi in vista del 25 settembre.

Come ricordava Natale, sondaggista e ed esperto politiologo su Italia Oggi, in alcune parti del Sud, il Movimento Cinque Stelle viene dato al 20 per cento. Una vera e propria batosta che si sta per abbattere sul Pd che ha fatto i conti senza l'oste. E uno dei principali problemi arriva dalla Campania dove i dem locali sono piuttosto risentiti con Letta perché hanno ricevuto pochi posti in lista.

E così adesso anche il seggio di Afragola-Secondigliano potrebbe venire giù non essendo più sicuro per Di Maio e per il centrosinistra. Lo stesso scenario potrebbe ripetersi anche in Puglia. Da quelle parti infatti Michele Emiliano potrebbe trovare difficoltà ad assicurare il bottino al centrosinistra su un territorio dove i 5 Stelle sono molto radicati nel territorio. E lo stesso allarme è scattato anche in Sicilia. Insomma per Letta potrebbe arrivare uno tsunami senza precedenti.