Controcorrente, Salvini umilia Di Maio: "Il reddito di cittadinanza? Con quei soldi..."

Matteo Salvini, ospite di Veronica Gentili a Controcorrente, su Rete 4, nella puntata del 2 settembre, attacca Luigi Di Maio e il suo ex partito, il M5s guidato da Conte: "Trenta miliardi per interventi contro il caro bollette non bastano più, deve intervenire l'Unione Europea. Io preferisco fare un po' di debito adesso e salvare un milioni di posti di lavoro invece che spenderne il doppio per pagare cassa integrazione, reddito di cittadinanza o assegno di disoccupazione".

Quindi il leader della Lega si dice convinto che il centrodestra "vincerà le elezioni, ma sarà un periodo difficile. Non vorremmo ritrovarci con un milione di disoccupati...". "Fino a ieri e fino a stamattina - prosegue Salvini - le imprese italiane che mi chiamavano per chiedere al governo 30 miliardi" di scostamento di bilancio "subito, per tirare fino a fine anno, ora che la Russia dice che chiude i rubinetti del gas e reagisce alle sanzioni europee trenta miliardi non servono a un accidente". Come all'inizio del Covid, conclude Salvini, "o l'Europa mette in sicurezza l'intero continente con tutti i soldi necessari, ma non sono alcuni miliardi, oppure stiamo perdendo tempo con le misure tampone".