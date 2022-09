Calenda e Tajani, retroscena: rissa a Cernobbio. Poi in bagno...

05 settembre 2022 a

Clamoroso retroscena sulla lite - e sulla pace - tra Carlo Calenda e Antonio Tajani. Riporta il Messaggero, che il leder di Azione e del terzo polo, a Cernobbio è stato molto acclamato, a tratti arrogante - "La gente di Cernobbio che vota Meloni? Impossibile. Lo dicono e non lo fanno. Nell'urna Giorgia non li vede ma la propria coscienza li vede benissimo". - e attaccabrighe: "Lo sanno tutti che loro due si detestano e al governo insieme dureranno al massimo fino a Natale".

Il leader di Azione, inoltre, è stato protagonista di una piccola rissa con Antonio Tajani. Nella sala a porte chiuse, infatti, Calenda dice che alle elezioni Forza Italia sparisce. A quel punto il numero due azzurro ribatte: "Ma zitto tu, che fai e rompi alleanze e cambi sempre partito". "E tu allora? Avete mandato a casa il governo Draghi", sbotta Calenda. "Chi, noi? Macché: sono stati M5S e Pd", precisa Tajani. "Eh no", s' intromette quindi Enrico Letta, che per una volta è d'accordo con il leader di Azione, "caro Antonio stai dicendo una fesseria". Poi però Calenda e Tajani vanno in bagno insieme e fanno la pace. Ma guai a chiamarla la Pace della Toilette...

In questo contesto, Letta sembra preoccupato e appare un po' nervoso. Gira nei saloni dicendo agli invitati: "Voi amate Draghi e fate bene, e io sono sempre stato il più draghiano di tutti", poi si mette a controllare il numero dei minuti dei discorsi dei suoi colleghi: "Salvini sta sforando", "Tajani sta parlando più di me, non è mica giusto...". E qui tutti lo danno come perdente.