Giuseppe Conte contro Draghi? Il "mi piace" che terremota il Pd

Sono 5 mila i "mi piace" arrivati sotto al video del comizio fiorentino di Giuseppe Conte. Tra questi però è uno ad attirare particolarmente l'attenzione. Sì, perché a gradire il filmato c'è anche Nicola Zingaretti, ex segretario del Partito democratico e governatore del Lazio. Più nel dettaglio, nella didascalia del post ci sono dure parole del leader del Movimento 5 Stelle sul governo uscente e i sostenitori dell'"agenda Draghi": "Basta bugie, un po' di pudore: chi propone l'agenda Draghi parlasse solo di quella. Quindi stesse zitto: perché in quell'agenda non c'è scritto nulla".

L'esatto contrario di quanto va diffondendo il Pd. E infatti, raggiunto dall'Adnkronos, lo staff dell'ex leader dem precisa: "È stato uno sbaglio". Che sia dunque un errore o che sotto ci sia altro? D'altronde non è un segreto che Zingaretti era tra quelli che tifava per l'alleanza con i grillini: al Corriere della Sera lo scorso 31 agosto, Zingaretti ha ammesso di non essere tra coloro che "hanno gioito" per la rottura con i Cinque Stelle, pur definendo lo strappo "inevitabile".

Di diverso parere Conte che, conclusa la breve esperienza a fianco dei dem, ha tuonato: "Lo scatto di Narni con Zingaretti e Speranza appartiene al passato. È così e lo hanno deciso Zingaretti e Speranza che hanno abbracciato l’agenda Draghi, restandone folgorati". Proprio Conte, in contrasto con il governo uscente, ha aperto la crisi che porta dritta dritta alle elezioni. E non solo. Con i Cinque Stelle contrari a Mario Draghi, Enrico Letta ha sbattuto la porta e deciso di presentarsi alle urne senza gli alleati.