Quarta Repubblica, Berlusconi: "Giustizia? In Italia non c'è una vera democrazia"

13 settembre 2022 a

a

a

Silvio Berlusconi lancia la scalata finale della campagna elettorale di Forza Italia collegandosi con Nicola Porro a Quarta Repubblica. Il Cavaliere ha le idee chiare e nel suo intervento su Rete 4 ha affrontato il tema della riforma della Giustizia. L'ex premier non ha usato giri di parole e ha messo nel mirino una parte della magistratura che in questi anni ha segnato e indirizzato la storia politica del Paese: "La giustizia così com’è oggi in Italia fa sì che non ci sia una vera e compiuta democrazia. Dobbiamo fare una immediata e importante riforma della giustizia".

Berlusconi in studio a Quarta Repubblica. E Nicola Porro... indiscrezioni clamorose

Parole chiare quelle di Berlusconi che vanno a riaprire un tema caldissimo di questi ultimi tempi: la riforma del nostro sistema giudiziario. Più volte il Cavaliere è intervenuto su questo fronte e ha chiesto modifiche radicali che potrebbe finalmente dare un volto più coerente alla nostra Giustizia. Berlusconi qualche settimana fa ha proposto l’inappellabilità delle sentenze di assoluzione di primo grado.

"Clima da guerra fredda". Berlusconi spiazza Porro, gelo in studio

Un punto importante per la riforma che sta preparando Forza Italia da sottoporre al Parlamento una volta al governo. Poi il Cavaliere, sempre in collegamento con Quarta Repubblica, ha anche affrontato il tema della crisi economica e quello dell'elevato debito pubblico che pesa sul nostro Paese: "Il debito pubblico è stato aumentato per 8 volte dai governi di sinistra. Penso che se andremo al governo in un mese dovremmo riportare la situazione economica verso la crescita". Un messaggio chiaro che smaschera i disastri dei governi del Pd degli ultimi anni.