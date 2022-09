L'aria che tira, Francesca Donato: "Fondi russi? Bomba a orologeria. Gli Usa..."

15 settembre 2022 a

"Mi sembra la classica bomba a orologeria a dieci giorni dalle elezioni": Francesca Donato, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha commentato così la notizia sui fondi russi arrivata dagli 007 americani. "C'erano anni di tempo per fare commissioni d'inchiesta - ha proseguito l'europarlamentare, collegata col talk da Strasburgo - se ci fosse un fondamento a quest'ora sarebbero venute fuori le prove".

La Donato, poi, ha spiegato che bisognerebbe chiedere direttamente a chi questa notizia l'ha diffusa: "Io non so cosa ci sia di vero, penso che il presidente del Copasir abbia correttamente detto che la prima cosa da fare è chiedere agli Stati Uniti, quelli che hanno sollevato il tema, se riguarda l'Italia o meno".

Infine, ha precisato che al momento ci sono argomenti più complessi e urgenti da affrontare: "Al di là di tutto, non credo che questa notizia influirà poi così tanto sulle dinamiche elettorali. I cittadini italiani adesso non sono minimamente interessati a chi ha finanziato chi, sono interessati a cosa s'intende fare per salvare la nostra economia, le nostre imprese, le nostre famiglie. Ed è su questo che ci si dovrebbe concentrare". E riferendosi alla presidente della Commissione Ue: "Il discorso di oggi di Ursula von der Leyen è stato pieno di roboanti proclami ma vuoto di misure concrete".