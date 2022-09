Lorenzo Pregliasco svela il "Seggiometro": cosa accadrà subito dopo il voto

14 settembre 2022 a

Il silenzio sui sondaggi ha un po' raffreddato il borsino dei partiti in vista del voto del prossimo 25 settembre. Ma di fatto gli esperti cominciano a prepararsi in vista del dopo voto. E lo fa anche il sondaggista Lorenzo Pregliasco che su Twitter ha mostrato le simulazioni delle possibili alleanze e maggioranze che potrebbero venir fuori dalle urne. Ricordiamo che in questo nuovo Parlamento che arriverà dopo il 25 settembre, c'è un terzo dei parlamentari in meno e dunque i giochi cambiano (e di parecchio).

E così con il suo Seggiometro per SkyTg24, Pregliasco prova a preveder cosa può accadere dopo il 25 settembre. Il primo scenario, quello che appare più improbabile, è con la coalizione "Ursula" composta da Pd, Forza Italia, 5 Stelle, Terzo Polo. A quanto pare questa combinazione con un eventuale boom di Calenda e Renzi non avrebbe la maggioranza. Non basterebbero 189 seggi alla Camera e 92 al Senato.

Il secondo scenario per YouTrend è quello più probabile con una maggioranza di Centrodestra con Fratelli d'Italia al 28 per cento, Lega al 12 per cento e Forza Italia al 6 per cento. Con questa combinazione il sistema del Seggiometro prevede una maggioranza netta sia al Senato che alla Camera. Il terzo scenario con la coalizione del centrodestra al 37 per cento, quella del centrosinistra al 33 per cento, 5s al 18 e Italexit al 3 per cento non consentirebbe al centrodestra di avere la maggioranza. Ma considerando il fatto che negli ultimi sondaggi prima del silenzio il centrodestra è dato ben oltre il 40-45 per cento, il secondo scenario appare come il più probabile.