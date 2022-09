Meloni contestata, sospetti sulla Lamorgese: "Si cerca l'incidente"

19 settembre 2022 a

a

a

Giorgia Meloni si appella nuovamente a Luciana Lamorgese. Il motivo? I contestatori. La leader di Fratelli d'Italia aveva già avvisato il ministro dell'Interno del problema senza però ottenere grandi risultati. "Una signorina che mi dava della pu***a in piazza è finita a La7 intervistata come grande riferimento della sinistra - denuncia la Meloni -. Stamattina, alla quinta volta, ho chiamato il ministro Lamorgese e ho detto: mai lei si rende conto che significa far arrivare dei contestatori che ti insultano, non viene il dubbio che a un certo punto qualcuno possa innervosirsi, che possano esserci dei problemi? Io ringrazio Dio, ringrazio Fratelli d'Italia, ringrazio il nostro popolo, perché fin qui nessuno ha risposto alle provocazioni".

"Anche Mussolini ha vinto le elezioni...". Così Letta risponde alla Meloni

Eppure le contestazioni avvenute durante i comizi organizzati a Matera e Caserta fanno pensare alla Meloni che qualcosa non torna: "Qualcuno - è il dubbio - sta cercando l'incidente per poter dire che siamo inaffidabili". E i video diffusi su Twitter dimostrano quella che la numero uno di FdI definisce "una vergogna". D'altronde, come lei stessa ricorda: "È la sesta volta che si lascia spazio ai contestatori che, in mezzo ai militanti, mi insultano e provocano nonostante avessi già sollecitato il ministro dell’Interno a maggiore attenzione. È questa la sua gestione dell’ordine pubblico? Oggi richiamerò Lamorgese che evidentemente non sa fare il suo lavoro. Ma a questo punto mi domando: si sta cercando l’incidente? Non consentirò di rovinare la campagna elettorale a FdI".

"Non è normale". Giorgia Meloni da Giletti, che bomba sul centrodestra"

A intervenire sul tema, Roberto Fico. Il presidente uscente della Camera ha espresso solidarietà nei confronti della leader di FdI: "Mi sento sempre di esprimere solidarietà se ci sono degli attacchi alle forze politiche... Se c'è violenza, in qualsiasi forma, va sempre combattuta e condannata. Quindi se qualcuno si sente offeso o è successo qualche episodio del genere hanno tutti la mia solidarietà".