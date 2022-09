Giorgia Meloni smaschera il Pd: "Lupi travestiti da agnelli"

21 settembre 2022 a

a

a

Gli scontri ai comizi di Giorgia Meloni che stanno avvelenando questa campagna elettorale continuano a lasciare strascichi di polemiche infiniti. Ma di certo dopo l'ultimo assalto dei centri sociali contro Fratelli d'Italia ha scoperchiato un vaso di pandora d'odio senza precedenti. Al punto che i dem avrebbe criticato il Viminale per essere intervenuto con la polizia per sedare la sommossa che stava per impedire un comizio della leader di Fratelli d'Italia.

"Il 25 settembre...": GIorgia Meloni, l'oroscopo che fa paura: cosa svelano gli astri

Qualcosa d'irreale che ha lasciato basita la stessa Meloni. Su Twitter infatti la leader di Fratelli d'Italia ha messo nel mirino il Partito democratico: "Pd imbarazzante. Oggi se la prende col Ministro degli Interni del suo governo perché la Polizia ha fermato i violenti dei centri sociali che volevano impedire nostro comizio.

"Ha mai detto un parola contro di loro?": Sallusti inchioda Floris | Video

Ormai il Pd è un partito estremista, alleato delle peggiori frange violente. Lupi travestiti da agnelli". Parole durissime che però fotografano bene la situazione attuale esasperata da continui scontri che stanno accompagnando questa campagna elettorale senza esclusione di colpi. Ma con un solo punto fermo: l'odio è a senso unico, verso il centrodestra. Infine vanno ricordate le parole della Meloni di qualche giorno fa in cui dopo l'ennesima contestazione ha chiesto risposte al Viminale sui protocolli di sicurezza per i suoi comizi: "Qualcuno cerca l'incidente per poi incolpare Fratelli d'Italia", ha tuonato la Meloni.