DiMartedì, Sallusti inchioda Floris: "Ha mai detto una parola contro di loro?"

21 settembre 2022

"Voi leggete come qualcosa contro ciò che è a favore di qualcos'altro": Alessandro Sallusti, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì su La7, ha spiegato il punto di vista del centrodestra e di Giorgia Meloni in particolare sul mondo omosessuale. "Io non credo che essere a favore della famiglia tradizionale, difendere quel nucleo che può generare e accrescere la comunità, debba essere qualcosa che è di per sé contro. Io non ho mai sentito la Meloni dire una parola contro i gay, la Meloni dice che se andrà al governo difenderà la famiglia tradizionale. Ma questo non è un reato".

"Mi scusi Sallusti, ma da chi la deve difendere?", è intervenuto allora il conduttore del talk. E il direttore di Libero ha risposto: "La deve difendere nel senso che oggi una famiglia tradizionale è un nucleo in grande difficoltà economica ed è svantaggiato rispetto ai single, a chi non ha famiglia. E quindi difendere quella famiglia dal punto di vista economico vuol dire difendere l'intera comunità, anche quella dei gay. Se un uomo e una donna non riescono a sposarsi e a fare figli, non potranno neanche accrescere la comunità gay. Non è che la Meloni è contro i gay".

A quel punto Floris ha chiosato ironicamente: "Quindi si dà la possibilità ai gay di nascere, è già un'apertura...".