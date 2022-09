L'aria che tira, Conte raggelante: "A chi servirà il reddito di cittadinanza"

22 settembre 2022 a

"Il reddito di cittadinanza servirà anche ai politici non eletti": Giuseppe Conte è intervenuto a L'Aria che tira, la trasmissione condotta da Myrta Merlino su La7. "Ce l'ha con qualcuno in particolare?", gli ha chiesto la giornalista. Lui, però, ha preferito rimanere sul vago: "Ce l'ho con chi ha un atteggiamento smargiasso. Sbruffone chi colpevolizza la gente che è in una condizione di indigenza, che io invece rispetto".

"Ma chi sono questi politici che non vengono più eletti? Faccia un nome", ha insistito la Merlino. "Tutti i politici che stan facendo la guerra al reddito di cittadinanza, non si rendono conto che se non fossero eletti, siccome stanno in politica da una vita e quindi non hanno un percorso professionale, dovrebbero ricorrervi?", ha risposto il presidente del Movimento 5 Stelle. Ma la conduttrice ha continuato: "Ce l'ha sempre con Renzi?".

Giuseppe Conte a L'Aria che tira, il video

"Lei mi vuole far fare la polemica con Renzi... - ha replicato ironicamente Conte - è Renzi che fa le polemiche con i poveri. Deve smetterla di stare nel Palazzo e nei jet privati, deve smetterla di lavorare solo col governo saudita e prender soldi da lì, venga a confrontarsi tra la gente". "La vedo molto carico, me ne ha dette di tutti i colori oggi", ha chiosato la Merlino.