Pd, Emanuele Fiano contro Letta: "Non poteva che finire così", salta tutto?

Emanuele Fiano è stato battuto al collegio uninominale di Sesto San Giovanni al Senato da Isabella Rauti, candidata di Fratelli d'Italia. Il candidato del Pd, figlio di un deportato ad Auschwitz ha preso il 30,9 per cento contro il 45,34 per cento della figlia di Pino Rauti, ex segretario del Msi. "Scrivo quello che è giusto scrivere e che in Democrazia bisogna scrivere. Ha vinto la destra italiana guidata da Giorgia Meloni, gli italiani hanno scelto lei oltre ogni dubbio e ovviamente avrà il diritto di governare. Nel mio collegio ha vinto Isabella Rauti e sarà lei a rappresentare questo collegio al Senato della Repubblica. Questa è la Democrazia", si sfoga Fiano in un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

"Non per questo modificherò il mio giudizio sui valori che lei esprime. Ha perso il Pd", prosegue Fiano. "Oltre a quello che succederà nella Lega e che mi interessa relativamente. Ha perso il Pd per molte ragioni, ma sono tutte nostre, le ragioni, e le scelte che ci hanno portato qui, al peggior risultato complessivo che io ricordi. Abbiamo affrontato una elezione maggioritaria sostanzialmente da soli e non poteva che finire così".

"Ho dato tutto me stesso come ho sempre fatto, in questa campagna elettorale e in questi anni, con disciplina e onore, e ho fatto errori di valutazione", conclude Fiano. "Grazie a Mauro, a Biagio, a Michela, a Luca e a Vito e a tutti quelli che mi hanno aiutato e che ci hanno creduto. Se non affronteremo gli errori fatti sarà ancora peggio. Adesso al lavoro da qualsiasi postazione sia, per il bene del Paese".