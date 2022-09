Luigi Di Maio, i gol del Napoli e il cartonato di Salvini: l'ultima figuraccia

27 settembre 2022 a

Luigi Di Maio è uscito di scena in modo triste. In pochi sentiranno la sua mancanza, ma di fatto per l'ultimo atto ha scelto qualcosa che ha davvero stupito tutti. Le immagini mandate in onda da Propaganda Live di fatto fotografano la triste fine del leader che fu del Movimento Cinque Stelle e del leader che è stato di Impegno Civico.

Luigi Di Maio, l'umiliazione terminale: ecco la foto definitiva | Guarda

Al suo ultimo comizio per la chiusura per la campagna elettorale, Gigino è sceso in campo sul palco dopo un'introduzione epica, un po' come quelle di Caressa e Bergomi per i mondiali di Germania 2006. Infatti un minuto prima del suo discorso sono partiti su uno schermo tra lo stupore generale le immagini, con tanto di telecronaca, della vittoria del Napoli sul Liverpool in Champions.

Poi l'ingresso del leader di Impegno Civico e l'esordio per cui tutti i napoletani dovrebbero fare gli scongiuri: "Davano perdente il Napoli e invece ha ribaltato il pronostico, lo faremo anche noi". Anche no. Di Maio è stato sbattuto fuori dal Parlamento e non ha raccolto nemmeno l'1 per cento di consensi. Ma non è finuta qui. L'ultimo atto di Di Maio si conclude con una conversazione surreale con un cartonato di Salvini a grandezza naturale: "È scappato dal confronto e io l'ho portato qui". Beh con chi prende meno dell'1 per cento il confronto in campagna elettorale forse è solo tempo perso...