FdI, quanti voti prende la Meloni nei comuni con più immigrati: tutto torna

Francesco Zecchini 28 settembre 2022 a

a

a

A Piacenza, in Emilia Romagna, gli stranieri sono il 15,31% della popolazione (secondo gli ultimi dati Istat). Ed è anche la città dove avvenne lo stupro- il cui video fu ripostato anoniminizzato su Twitter da Giorgia Meloni - della donna ucraina di cui è stato accusato un richiedente asilo originario della Guinea. Dopo il conteggio dei voti cittadini per il locale collegio uninominale, Fratelli d'Italia ha superato sia alla Camera che al Senato il 30% contribuendo al successo del centrodestra che ha ottenuto il 46% dei consensi superando la coalizione di centrosinistra di più di 15 punti percentuali. La tendenza è confermata a livello nazionale: secondo le analisi di YouTrend, Fdi ottiene più voti per la Camera dei Deputati nei comuni dove ci sono più stranieri.

"Mi gioco tutto": Del Debbio, la clamorosa profezia su Draghi e Meloni

Il partito di Giorgia Meloni supera in media il 30% dove almeno un abitante su 10 è straniero. Proprio come a Piacenza. Fdi va oltre il 30% anche nel Nord-Est, con una distribuzione dei consensi che secondo l'Istituto Cattaneo la fa più assomigliare alla Lega che ad Alleanza Nazionale («principalmente radicata nel Mezzogiorno»). Nella sfida per l'argento del centrodestra, la Lega la spunta al Centro-Nord mentre Forza Italia è la seconda lista del centrodestra soprattutto nelle regioni del Centro-Sud e nelle isole. Italia spaccata in due anche dalla sfida interna all'ex campo largo: al Sud e nelle Isole ad essere più votato è il Movimento 5 Stelle mentre al Nord e nelle regioni rosse è avanti il Partito Democratico. Proprio i dem «pur mantenendo percentuali di supporto sostanzialmente invariate rispetto al 2018», perdono quasi un milione di voti rispetto alle precedenti politiche. Lo sottolinea l'Istituto Cattaneo aggiungendo che le roccaforti Pd «restano quelle dell'Italia centrale (in particolare la Toscana, l'Emilia-Romagna, il Nord delle Marche e dell'Umbria), anche se con percentuali ancora più basse che nel 2018».

"Me lo hanno già chiesto": Renzi sfacciato, come vuole far fuori la Meloni



Secondo un'analisi di Ixé, i dem sono anche il secondo partito per fedeltà degli elettori: chi ha votato Pd nel 2018 li ha scelti ancora nel 54% dei casi. In testa a questa classifica c'è Fratelli d'Italia cui é fedele l'84% degli elettori del 4 marzo 2018. E da dove viene chi ha scelto Fratelli d'Italia? Una grossa fetta dalla Lega che, rispetto alle scorse politiche, ha regalato a Giorgia Meloni quasi la metà dei suoi voti. Altri arrivano invece da Forza Italia: gli elettori di Silvio Berlusconi nel 2018 hanno optato per il partito di Giorgia Meloni nel 30,1% dei casi. Ma anche il 9,7% degli ex grillini è passato a Fratelli d'Italia. I 5 stelle - pur facendosi riscegliere dal 32,2% di chili aveva votati nel 2018 hanno perso più di tre voti su dieci verso l'astensione. Il cosiddetto Terzo Polo ha invece pescato più dal Pd che da Forza Italia.