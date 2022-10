Lorenzo Fontana in pole position per la Camera: "La notte è lunga"

13 ottobre 2022 a

a

a

Un nome nuovo per sbrogliare la matassa di Montecitorio. Il centrodestra prova a trovare la quadra per la Camera. Come già anticipato in queste ore, lo scranno della terza carica dello Stato dovrebbe andare alla Lega. Il nome rimasto in pole position a lungo è stato quello del capogruppo Riccardo Molinari. Ma nel pomeriggio sono salite di parecchio le quotazioni dell'ex ministro Lorenzo Fontana. L’indiscrezione sul vicesegretario del partito di Salvini, già ministro, rilanciata dall’Ansa, arriva da fonti parlamentari. In giornata era anche stata avanzata l’ipotesi di Giancarlo Giorgetti, per cui Giorgia Meloni aveva anche ipotizzato il ministero dell’Economia. Ai cronisti che gli chiedono conferma, il vicesegretario della Lega risponde inizialmente con una battuta: "Giorgetti alla Juve, io al Verona…".

Marta Fascina in Transatlantico? E... la scena pazzesca (che la dice lunghissima)

Poi però aggiunge sibillino: "È ancora in divenire, la notte é lunga". Molto probabilmente la chiusura dei giochi arriverà nella giornata di domani. Entro domattina potrebbe arrivare la fumata bianca che arriverà compatto al voto evitando quanto già accaduto oggi a palazzo Madama.

"Scheda bianca" alla Camera, un brutto segno? Ecco cosa c'è dietro

Intanto comincia a prendere forma il timing per il nuovo governo: il 19 potrebbe essere il primo giorno buono per avviare la consultazioni del Capo dello Stato con gli esponenti dei partiti. Da quel momento in poi in pochi giorni dovrebbe arrivare il giuramento del governo Meloni.