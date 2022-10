Giorgia Meloni e la "vendetta su chi non ha votato La Russa"

15 ottobre 2022 a

La vendetta di Giorgia Meloni è servita. La possibile linea della leader di Fratelli d'Italia è che tutti coloro che non hanno votato Ignazio La Russa alla presidenza del Senato saranno esclusi da tutto. Ergo, tutto lo stato maggiore di Forza Italia, eccetto Antonio Tajani che con ogni probabilità sarà ministro degli Esteri del nuovo governo. "Chi non ha votato al Senato ora è molto meno gradito di prima e per questi le possibilità sono drasticamente diminuite", dicono al Corriere della sera fonti bene informate di Fratelli d'Italia.

Se davvero la Meloni tenesse questa linea durissima, riferiscono da Villa Grande, lo scontro si accenderebbe ulteriormente: "Non potremmo mai accettarla, voteremmo contro il governo. Non può essere lei a scegliere i nomi dei nostri ministri". E allora? "Li vogliamo vedere", sbotta uno dei big di FdI, "i senatori di Forza Italia immolarsi a petto nudo contro le baionette al grido Ronzulli o morte! Gasparri o elezioni!".

Il ragionamento è che Forza Italia potrebbe spaccarsi: una piccola parte di irriducibili sulle barricate e una più grande pronta a confluire in un gruppo centrista. Lollobrigida e Cesa avrebbero parlato dell'ipotesi di formarlo. Ma se Berlusconi e i suoi "tornano ragionevoli", allora si può "ricominciare a parlare di tutto". Insomma, la crisi può rientrare. Saranno decisive le prossime ore e le prossime mosse.