Giorgia Meloni, la foto che scatena l'odio rosso: "Fascismo? I colori..."

Di fronte alle elezioni di Ignazio La Russa alla presidenza del Senato, la sinistra è insorta. L'ultimo sfregio arriva da Brenda Barnini, sindaco di Empoli del Partito democratico. La prima cittadina, sulla sua pagina Facebook, pubblica una foto dei neo parlamentari di Fratelli d'Italia. Lo scatto era stato prima diffuso dalla leader Giorgia Meloni. Un dettaglio ha scatenato la farneticazione della dem: l'abbigliamento.

"Neri per caso o neri per sempre - ha commentato Barnini sulla propria pagina istituzionale - ma il fascismo si sa è roba superata, è solo una questione cromatica. Il patriota alla Presidenza del Senato è solo l’inizio. Buona notte e buona fortuna a tutti noi". Nell'immagine i parlamentari erano vestiti in giacca e cravatta, come regola vuole. Eppure la Barnini non si è lasciata sfuggire l'occasione per rievocare il pericolo fascista.

Immediata dunque la replica: "I commenti da bar del sindaco Barnini, si qualificano per lo scarso senso delle istituzioni e si distinguono per pochezza. La democrazia non è a senso unico, solo quando vince le elezioni il Partito Democratico - ha detto il deputato Fabrizio Rossi- al 'bonapartismo' di certa sinistra, che per anni ha spadroneggiato con superbia, si sostituisce ora una politica fatta di programmi, di lungimiranza, di concretezza e di sincera sensibilità sociale. Anziché disseminare odio verbale valutando il colore degli abiti di chi è chiamato ad un’elevata responsabilità di governo, pensi piuttosto a collaborare con il nuovo esecutivo".