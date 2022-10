Stasera Italia, Barbara Lezzi farnetica sulla Meloni: "E parlano di nomi..."

17 ottobre 2022 a

a

a

L'ex grillina Barbara Lezzi, e il M5s in effetti è garanzia in tal senso, dimostra di capirci ben poco di politica. Il tutto a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4, la puntata è quella di lunedì 17 ottobre.

"I sondaggi lo dicevano!": Lilli Gruber, rosicata massima contro la Meloni

Si parla del governo che sta per nascere, dei dissidi degli ultimi giorni tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, dissidi che paiono essere stati ricomposti al vertice di giornata. E l'ex grillina Lezzi spara ad alzo zero: "Le aspettative degli italiani rispetto a una coalizione che lavora insieme da tantissimi anni amministrando regioni e comuni era quella di essere un po' più compatti e già parlare delle misure, di come affrontare tutto quello che c'è da affrontare nei prossimi mesi - premette -. Lo abbiamo detto, noi lo diciamo sempre: i cittadini vorrebbero già sapere che cosa li aspetta da qui a qualche giorno, quali sono le prossime mosse. E invece qui si parla soltanto di nomi...", conclude rimestando nel più bieco populismo.

Qualche piccolo appunto al discorso della Lezzi. In primis, il programma del centrodestra era stato deciso prima delle elezioni. I temi più importanti sono tutti sul tavolo, da tempo, sarà al massimo necessaria qualche limatura. Dunque - secondo appunto - si ricorda alla signora Lezzi che nei giorni che precedono le consultazioni si parla di nomi, solo di quelli. E di cos'altro, sennò? L'ex grillina Lezzi bocciata in politica-base.