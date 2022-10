Berlusconi, "ha parlato con Mattarella?": risponde così, il video inedito

21 ottobre 2022 a

"Ha parlato presidente lei?": un giornalista ha fatto questa domanda a Silvio Berlusconi mentre quest'ultimo lasciava il punto stampa a seguito delle dichiarazioni di Giorgia Meloni al Quirinale. Il cronista, insomma, ha chiesto al Cav se avesse avuto modo di scambiare due parole col presidente della Repubblica o se invece avesse parlato solo la leader di Fratelli d'Italia. Il presidente azzurro, però, ha solo sorriso e in maniera vaga ha risposto: "Tutto bene".

I leader del centrodestra sono rimasti per 7 minuti con Mattarella, poi Meloni ha preso la parola davanti ai giornalisti: "Tutta la coalizione ha dato una indicazione unanime, come rappresentanza parlamentare, proponendo la sottoscritta per il mandato di formare il nuovo governo". La preoccupazione fino a questa mattina era che il Cav potesse "rubare" la scena alla Meloni come già successo nel 2018 con Matteo Salvini.

Berlusconi, però, ha mantenuto un atteggiamento sobrio, sorridendo e annuendo alle parole della Meloni. In ogni caso, in molti non hanno potuto fare a meno di notare una sua smorfia quando la premier in pectore ha parlato di indicazione "unanime" del suo nome per guidare il governo. A quel punto Berlusconi si è girato verso Salvini e ha alzato un sopracciglio. Cosa che non è passata affatto inosservata.