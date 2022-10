Giorgetti, occhio alla cravatta: scelta pesantissima al Giuramento

22 ottobre 2022 a

Ore 10.25: il leghista Giancarlo Giorgetti giura da ministro dell'Economia al Quirinale davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni. Il clima è disteso, Meloni e Capo dello Stato sono apparsi già affiatati, con sorrisi e battute.

Poco prima delle 10, Giorgetti è arrivato al Colle con tutta la delegazione dei ministri leghisti. C'è il leader Matteo Salvini, ministro delle Infrastrutture e vicepremier, accompagnato dai suoi figli e della compagna Francesca Verdini. Ad attenderlo c'erano già Roberto Calderoli, ministro per gli Affari Regionali, Alessandra Locatelli ministro per la disabilità e, appunto, Giorgetti. Il numero 2 del Carroccio, considerato il più "draghiano" del lotto, ha scelto di sfoggiare per l'occasione una iconica cravatta verde su doppiopetto scuro. Un segnale ulteriore di appartenenza a quelle "radici" mai così evidenti come in questa squadra della Lega: cinque ministri, tutti lombardi compreso il "tecnico" professor Valditara, all'Istruzione.

Dal punto di vista del look, dominano la scena completi scuri, camicie bianche e cravatte con piccole fantasie. Ha scelto il grigio il ministro dello Sport Andrea Abodi. Salvini veste un completo blu con l'immancabile spilletta con il simbolo della Lega Alberto da Giussano appuntata sulla sinistra. Per Giorgia Meloni, tailleur nero elegantissimo con camicia bianca e collo alla francese.