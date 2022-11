Giorgia Meloni a Macron, "Francia predatrice": la frase rubata

01 novembre 2022 a

a

a

"Un atteggiamento predatorio". Ecco l'accusa, pesante, che Giorgia Meloni ha rivolto al presidente francese Emmanuel Macron nel corso del loro incontro a Roma, avvenuto nella serata di domenica 23 ottobre. A rivelarlo è stato il premier italiano in persona, intervistata da Bruno Vespa per l'ultimo libro che il conduttore di Porta a porta ha dedicato alla leader di Fratelli d'Italia e alla sua scalata fino a Palazzo Chigi, La grande tempesta. Mussolini, la guerra civile. Putin, il ricatto nucleare. La Nazione di Giorgia Meloni, in uscita nelle librerie il prossimo venerdì 4 novembre.

"Continueremo a vigilare". Macron, dopo l'incontro l'affronto a Meloni e Italia

"A Macron ho illustrato la nostra decisione di difendere il marchio made in Italy - ha spiegato Meloni a Vespa -. Ho contestato l'atteggiamento predatorio che la Francia ha manifestato in qualche occasione, ho trovato una perfetta comunità d'intenti nella difesa della sovranità alimentare alla quale anche la Francia tiene molto. Abbiamo parlato di Libia, immigrazione, infrastrutture. Ma la lealtà e la franchezza potranno portare soltanto vantaggi ai nostri rapporti. L'ho trovato assolutamente d'accordo su questa linea".

"Fuoco sotto la cenere". Il prof Tarchi avverte Meloni: pericolo francese

"Abbiamo conversato - prosegue Meloni nel libro di Vespa - per un'ora a quattr'occhi sulla terrazza dell'hotel Meliá. Siamo persone che amano entrambe la franchezza e abbiamo parlato di tutto con la massima chiarezza, delle cose che ci uniscono e di quelle che ci dividono". Nelle ore immediatamente successive a quell'incontro, Macron aveva poi rilanciato una osservazione piuttosto velenosa su diritti civili, i valori e lo Stato di diritto che sarebbero a rischio in Italia con il centrodestra al governo. "Continueremo la vigilanza - aveva detto il presidente francese, riecheggiando le parole dal sottosegretaria francese agli Affari Ue, Laurence Boone -. Giudicheremo dagli atti - sottolineavano fonti dell'Eliseo - in modo concreto. C'è vigilanza, c'è un atteggiamento esigente da parte del Presidente della Repubblica".