Quarta Repubblica, Sgarbi tombale: "Che fine farà Letizia Moratti"

08 novembre 2022 a

a

a

Letizia Moratti ha lasciato la giunta di Attilio Fontana. Dopo aver dato le dimissioni da vicepresidente e assessore della Regione Lombardia, l'ex sindaco di Milano è scesa in campo con il Terzo Polo. Una scelta che non le porterà grandi frutti. Parola di Vittorio Sgarbi, ospite di Quarta Repubblica nella puntata di lunedì 7 novembre. Negli studi di Rete 4 il deputato e sottosegretario alla Cultura si lascia andare a una profezia: "La Moratti è una conservatrice, la scelta del Terzo Polo è comprensibile perché da la misura della loro centralità. Ma lei perderà, ha fatto un errore".

"Sottosegretario in quota me stesso. Meloni...". Sgarbi, clamorosa bomba sul centrodestra

Insomma, il critico d'arte stracci i sondaggi che la danno vincente alle prossime Regionali. Già nei mesi scorsi Sgarbi bocciava la candidatura della Moratti: "Il candidato - commentava - è Fontana, punto. La Moratti non ha nessuna possibilità di essere candidata per una ragione molto semplice: lei afferisce a sé stessa e parzialmente a Berlusconi".

"Darò un incarico a lui": Sgarbi, il clamoroso nome per il Ministero

In ogni caso la diretta interessata sembra non aver ascoltato le parole di Sgarbi. Anzi, meno di 24 ore fa ha annunciato: "Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi ho condiviso l'avvio di un percorso che mi vedrà candidata alla presidenza di Regione Lombardia. Un progetto forte e attento ai territori, orientato a offrire una visione del futuro lombardo e nazionale capace di interpretare i mutamenti in atto e affrontare le nuove sfide in arrivo". E ancora, definendo la loro "una collaborazione che nasce sostenuta dall'ampia e consolidata rete civica a me vicina e dal Terzo Polo", la Moratti si diceva convinta di creare una "coalizione vincente".