Matteo Salvini, "Non vedo l'ora". Il suo primo clamoroso trionfo

19 novembre 2022 a

a

a

Non si è fatta attendere la replica di Elon Musk a Matteo Salvini. Lo scambio di parole tra il fondatore di Tesla e SpaceX e neo proprietario di Twitter e il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti è intercorso in queste ultime ore, dopo che Salvini aveva auspicato un impegno in Italia da parte di Musk. “Gentile da parte sua. Non vedo l'ora di incontrarlo” cinguetta il magnate sul suo social appena acquisito in risposta all'appello del ministro.

Tutto nasce dalle parole pronunciate da Salvini pochi giorni fa durante un convegno a Roma. Il vicepremier italiano aveva definito Musk “uno dei principali geni innovativi: mi piacerebbe che potesse lavorare di più con l'Italia e in Italia visto che come Mit (ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ndr) mi piacerà creare un polo di attrazione di investimenti e capitali stranieri che diventi un punto di riferimento per l'innovazione”. Ancora più esplicitamente, aveva invitato Musk a investire e a credere nel nostro Paese. “So che ha qualche problema sullo sbarco in Germania, noi gli spalanchiamo le porte”. Chissà che anche lo stesso leader leghista non possa diventare un alleato prezioso per lo stesso Musk all'interno delle istituzioni Ue, che ultimamente stanno alzando barricate legali rispetto alla normativa sulla privacy e sui contenuti di Twitter. Insomma, una intesa certamente inconsueta, ma non per questo meno intrigante.