Matteo Salvini si scioglie: "Meravigliosa", chi è questa donna

Matteo Salvini ci ha tenuto a dedicare un post a un’anziana signora che, con un suo gesto particolare, non lo ha lasciato indifferente. “La meravigliosa Gianna Ardenghi di Treviglio, 97 anni, non è voluta mancare al congresso della Lega di Bergamo - ha twittato il ministro delle Infrastrutture, pubblicando anche una foto con la signora - grazie a lei e a tutte le donne e gli uomini della nostra straordinaria famiglia. Avanti tutta”.

Più tardi Salvini è intervenuto al congresso provinciale e ha voluto spendere un pensiero a Umberto Bossi, alle prese con alcuni problemi di salute: “L’abbraccio a Bossi da Treviglio arriva fino all’ospedale di Varese. Visto che di battaglie ne ha vinte tante, vincerà sicuramente anche questa. Perché se siamo qua, è perché qualcuno è partito tanti e tanti anni fa”. Parlando invece di politica, Salvini ha fissato gli obiettivi a breve e medio termine. Innanzitutto è fondamentale “confermare il buongoverno della Lega in Regione Lombardia”.

“Non parlando male degli altri, che non mi interessano - ha spiegato il ministro - noi rivinceremo in Lombardia perché da vent'anni questa Regione è un modello di buona amministrazione a livello europeo e continentale. Si vincono le regionali, poi si fa di tutto per vincere a Brescia, però si vince anche in Comune a Bergamo tra un anno e mezzo: sarebbe anche l'ora che il capoluogo potesse voltare pagina, perché c'è un'amministrazione un po' stanca alla guida della città e cambiare è necessario”.