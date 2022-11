Giorgia Meloni, l'ultima vergogna: la frase indicibile di Vendola

Hoara Borselli 21 novembre 2022 a

a

a

Nichi Vendola è tornato e lo ha fatto in grande stile. Nel suo stile, quello di chi, posseduto da un ego strabordante, denigra tutti quelli che non appartengono al suo cerchio magico. Un cerchio dove il politicamente corretto, il rispetto e il buonismo vengono solo predicati e pretesi. Uscito dalla scena politica suo malgrado e non avendo ancora maturato e accettato l'idea di essere relegato ai margini del dibattito istituzionale, cerca di rendersi protagonista ricorrendo alla rozzezza. Ospite della trasmissione radio Rai 1 "Un giorno da pecora",Vendola getta fango sul Premier Meloni. Un monologo zeppo di veleno e bodyshaming. L'ennesima ipocrisia di cui la sinistra si fa paladina.

Propaganda Live, lo sfregio a Meloni e figlia: in romanesco... l'ultima vergogna



SOLO FANGO

L'intento della comparsata di Vendola è quello di parlare del suo spettacolo teatrale: una rivisitazione in versi su temi d'attualità piu amati dall'ex leader di Sinistra ecologia e libertà. Un assolo su Razzismo, maschilismo, migranti e diritti. Quale occasione migliore per promuovere lo spettacolo andando contro la destra e soprattutto contro il suo Premier?

Nichi Vendola rispondendo a una domanda provocatoria su Giorgia Meloni, l'attacca non sui contenuti ma sull'aspetto fisico: «Mi inquietava nella fisionomia a causa della sua predisposizione all'attacco che aveva nella postura delle pupille». Aggiungendo: «Avevi la sensazione che quelle pupille fossero pronte a venirti addosso e morderti».

Ecco un palese esempio di razzismo : giudicare le persone dal loro aspetto fisico. Vendola sta facendo esattamente la stessa cosa. Sono gli occhi di Giorgia Meloni che non gli piacciono. Non le sue idee, le sue proposte, il suo carisma, la sua capacità di fare politica. Non la sopporta perché è fatta in quel modo. Perché lui pensa che i suoi occhi possano mordere.

Forse non la sopporta anche perché è una donna. Non è abituato ad avere a che fare con le donne al vertice dello Stato.

Nessuno, del resto, in Italia, è abituato a questo.



Il maschilismo è duro a morire. Ma per Nichi c'è qualcosa di più: lui la sente come una ferita ancora più forte: perché è una donna ma ha grinta, perché è di destra, perché ha gli occhi blu, perché non piagnucola. Lui pensa che una donna perbene debba piagnucolare.

Giorgia Meloni? Se al G20 al suo posto ci fosse stato uno di sinistra...



CHE LEADER...

E allora Vendola non si preoccupa più nemmeno di rispettare quelle regole minime del politicamente corretto tanto gradito alla sinistra da farne quasi una religione. E diventa scorrettissimo. Questo era il presidente della regione Puglia, era uno dei leader più importanti della sinistra italiana. Si diceva che fosse il nuovo, l'innovazione, un tipo di sinistra combattiva ma non classista, non stalinista, liberale. Cosa c'è di liberale nell'insultare l'avversario politico perché ha gli occhi blu che non ti piacciono? Cosa c'è di liberale nel pensare che l'aspetto fisico possa contare nella lotta politica? Non c'è niente da fare, lo stalinismo non è morto nel 1953 insieme al suo fondatore. E non è morto neanche con la fine del partito comunista dell'89. E Vendola è tornato per ricordarcelo