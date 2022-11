Soumahoro, la bomba di Gasparri: "Siamo sicuri che..."

21 novembre 2022 a

Maurizio Gasparri bacchetta Aboubakar Soumahoro. Il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra in un'intervista ha usato le scudo di una dichiarazione del vicepresidente del Senato per difendersi: «Persino Gasparri ha scritto che non ho alcuna responsabilità». Pronta la replica dell'esponente di Forza Italia: «Io da garantista mi sono limitato a prendere atto che allo stato non risulta nessun coinvolgimento del neo parlamentare in queste vicende di cui abbiamo appreso".

E ancora, aggiunge Gasparri: "Però dico con analoga franchezza che risulta difficile immaginare che l'onorevole Soumahoro non si fosse accorto del disordine che avrebbe accompagnato vicende di lavoro che potrebbero aver coinvolto sue familiari. Inoltre la vicenda fa emergere l'ipotesi di gravi forme di sfruttamento di lavoratori stranieri da parte di organizzazioni gestite da loro connazionali".

"Quindi non posso lanciare accuse verso il neo deputato, tuttavia gli consiglio con pacatezza di indossare nuovamente gli stivali di gomma che ha usato all'esordio parlamentare, per visitare nuovamente le zone dove hanno agito le sue familiari, così conoscerà i fatti che dice di ignorare", conclude Gasparri.