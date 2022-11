L'aria che tira, Parenzo: "Apri il portafogli!". E Gasparri lo stende...

22 novembre 2022 a

Il tetto del contante alzato a 5mila euro continua a scatenare polemiche, soprattutto da parte di chi ritiene che sia un assist agli evasori fiscali. A L’aria che tira, su La7, si è dibattuto di questo argomento con Maurizio Gasparri, che ha provato a spiegare le ragioni che hanno spinto il governo a fissare tale tetto. David Parenzo - che in via eccezionale ha sostituito Myrta Merlino alla conduzione - ha voluto sapere quanti soldi avesse l’esponente di Forza Italia.

“Faccia vedere quanto ha nel portafogli, tutto a favor di telecamera”, ha dichiarato Parenzo. Gasparri non si è tirato indietro: “Ho del contante (poco meno di 100 euro, ndr) e anche la carta di credito”. “Non è che sono contro la ricchezza - è intervenuto Parenzo - ma lei ha mai portato dietro più di 2mila euro? Mi spieghi la ragione”. “Posso usare la carta di credito o il contante in base a quello che voglio - ha risposto Gasparri - io sono per la libertà, poi non me li porto in tasca 5mila euro. Uno deve essere libero di prendere un po’ di contanti e di spenderli come vuole, anche 50 euro alla volta”.

Cambiando argomento, Gasparri ha anche parlato della manovra: “Il governo ha impegnato una cifra di 35 milioni che non sarà indifferente per il nostro Paese. Una manovra coraggiosa che servirà per affrontare la questione del caro energia derivante dalla situazione bellica. Il reddito di cittadinanza viene cambiato con procedure graduali ma decise. Serviva un cambiamento consistente rispetto ai governi precedenti e noi stiamo facendo quello che è necessario”.