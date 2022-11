Giorgia Meloni, il sondaggio che la incorona: fin dove arriva

23 novembre 2022 a

a

a

Continua la luna di miele di Giorgia Meloni con gli elettori: lo dimostra l'ultimo sondaggio condotto dall’Istituto Demopolis, secondo cui a un mese dal giuramento al Quirinale, il 42% degli italiani esprime una valutazione positiva sui primi 30 giorni di governo. Ancora più alta e in crescita nelle ultime settimane la fiducia in Giorgia Meloni, che tocca quota 48%. Secondo l’analisi Demopolis, però, il gradimento del premier cambia in base alla collocazione politica dei cittadini. La percentuale più alta, 96%, è ovviamente tra gli elettori di Fratelli d’Italia. Quella più bassa, il 7-8%, è tra chi vota Pd e M5S.

Meloni, "rissa" coi giornalisti? Il retroscena: la frase che ha scatenato il caos

Oggetto del sondaggio anche l'andamento dei partiti a circa 2 mesi dalle ultime elezioni. Fratelli d’Italia si conferma primo partito con il 29%, guadagnando 3 punti rispetto al 25 settembre scorso. Il M5S di Conte, con il 17,4% e in crescita di quasi 2 punti, supera il Pd, che con un calo di 2 punti e mezzo crolla al 16,5%. Stabili invece sia la Lega all’8,7% sia Azione al 7,6%.

"Chiacchierone, attendiamo il genio": Fazzolari travolge il "maestrino" Calenda

Continua a calare Forza Italia che, perdendo quasi un punto, oggi è al 7,3%. Infine troviamo al 3,5% Sinistra e Verdi. Per quanto riguarda le coalizioni, quella di centrodestra è ancora la più forte, col 45% dei consensi, 2 punti in più rispetto al risultato delle elezioni. Frammentato il peso elettorale delle 3 opposizioni parlamentari: 20% per il centrosinistra, 17,4% per i 5 Stelle e 7,6% per Il Terzo Polo di Calenda.