Alessia Morani contro Meloni: "Record!". Travolta dagli insulti

03 dicembre 2022 a

a

a

"Ed è record!". L'esponente del Pd Alessia Morani, senza più il dovere di partecipare ai lavori parlamentari in quanto non eletta alle ultime elezioni lo scorso 25 settembre, passa il tempo a commentare sui sociale l'operato del governo di centrodestra. La sua opposizione virtuale sfiora spesso il grottesco, e i followers impietosi sono soliti rispondere ai post della Morani con toni ora ironici ora feroci.

"Coi soldi del Monopoli?". Morani sfregia Meloni e italiani (e gode) | Video





L'ultima prodezza della politica marchigiana riguarda la manovra. La Morani parla appunto di "record", condividendo la foto di Giorgia Meloni e sottolineando: "Il presidente alla sua prima manovra viene bocciata da parti sindacali, Confindustria, Corte dei Conti. Diversi comparti in subbuglio, in primis personale sanitario pronto allo sciopero. Chi ben comincia è a metà dell’opera".

Soddisfatta per la sua botta di sarcasmo, la dem incassa però una sfilza di risposte che dovrebbero, perlomeno, metterla parecchio in imbarazzo. Le elenchiamo qui, affinché possiate giudicare da voi: "Normalmente se sono tutti scontenti vuol dire che stai facendo un buon lavoro!", "Vuol dire che è sulla strada giusta!", "E' come quel genitore che torna a casa a sorpresa e becca il figlio grullo che ha organizzato in casa una festa di nascosto, distruggendo tutto e lasciando un letterale casino di proporzioni inenarrabili. E poi deve mettere a posto...", "Io ho sentito invece parole di supporto da parte di Confindustria. Mah?!? Mi sarò perso sicuramente qualcosa… di sicuro voi siete stati bocciati totalmente, pure il M5S vi supera", "Se va contro l'opinione dei sindacati allora è perfetta", "Ma pure basta... forza Giorgia ...", "Invece di dare una mano per il bene del popolo con un'opposizione degna del nome, che possa andare a favore di tutti, si vanta che il governo eletto non sia all'altezza delle vostre bassezze....continuate pure...il baratro è vicino anche per voi", "Il fatto che venga bocciata da sta gentaglia, mi fa pensare che sia valida".



"Scollati dalla realtà. Ecco chi deve guidarci": Morani, cannonate al Pd

E ancora: "Facciamo pure finta di non sapere che 3/4 di questi sono politicizzati, e che nessuno si aspettava l’avrebbero fatto a prescindere dalla manovra presentata. Così forse, magari, in fondo in fondo, ci potremmo credere…", "La Morani cosa sta facendo che mi sono perso", "Che tristezza… trovate un lavoro serio che siete tutti sullo stesso piano", "Si possono avere, oltre la modalità #Bar #Sport (cit. Stefano Benni), le fonti?", "Quanto stai a rosica'... mamma mia", "Quello che afferma lei non è degno di alcun credito", "Anche la Thatcher ebbe tutti contro, tranne il Popolo...", "...per forza...siete tutti della stessa cricca...vi rode ehhh!", "Infatti nei sondaggi vi doppia. Siete irrecuperabili. Falsi ed inetti. Ed è record verso il baratro... per voi".