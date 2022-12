Prima della Scala, sceneggiata-Giuseppe Conte: dove (e con chi) la ha guardata

07 dicembre 2022 a

Dopo le minacce di morte subite da Giorgia Meloni, minacce che hanno riguardato anche la figlia, nel mirino ci è finito Giuseppe Conte. Un pazzo, sui social, si diceva pronto ad accoltellare la premier e la figlia se il governo toglierà il reddito di cittadinanza. E Conte è finito nel mirino per la campagna violentissima che sta facendo in difesa della misura assistenzialista: l'accusa è quella di fomentare l'odio e la violenza. Tant'è, Giuseppe Conte si dipinge come l'ultimo baluardo in difesa della povertà.

E la narrazione prosegue anche in contemporanea alla Prima della Scala che si è tenuta a Milano. Già, perché tra i molti politici presenti non c'era il leader grillino, il presunto avvocato del popolo. Meglio tenersi lontano dal teatro milanese, avrà pensato, simbolo dell'esclusività, del lusso, della ricchezza.

Tutto legittimo, per carità. Così come è legittimo fare quel che ha fatto Conte, "sfruttando" l'avvenimento: ha infatti scelto di guardare la Prima della Scala insieme a un gruppo di percettori del reddito di cittadinanza. Legittimo, ma francamente un poco ridicolo. Insomma, la campagna dell'ex premier continua e continua in ogni modo possibile. Addirittura mettendo insieme percettori del reddito e la Prima della Scala, in un mix ad altissimo tasso di populismo. Le immagini, rimbalzate un po' ovunque, così come potete vedere qui sotto sono state rilanciate anche da Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4.