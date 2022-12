Meloni, le minacce di morte? "Meritate, le voleva": le accuse-choc

08 dicembre 2022 a

a

a

Le minacce di morte al premier? Massì, ci sono sempre state, non facciamola tanto lunga... E poi, insomma, la leader del centrodestra un po' se l'è cercata, continuando a criticare il reddito di cittadinanza. Ammesso, naturalmente, che tutta questa storia degli attacchi alla Meloni non sia stata costruita a tavolino proprio dal governo... Eccoli qui, in breve, alcuni dei commenti che giravano ieri su Twitter. Progressisti e grillini, si sa, fanno fatica a esprimere solidarietà al premier. E allora sono iniziati i distinguo e i confronti con il passato, conditi pure da un po' di complottismo...

"Piagnisteo come propaganda": minacce di morte, vergogna-Scanzi contro Meloni

Prima teoria: la Meloni non è mica la prima politica minacciata. «È pericolosissimo fare opposizione in questo Paese», scrive una ragazza. «Resta la ferma condanna per la minaccia fatta alla Meloni, ma queste cose ci sono sempre state. Ricordate quelle fatte alla Raggi o allo stesso Conte? Di pericoloso qui c'è solo che crede di mettere a tacere l'opposizione».

Seconda teoria: la Meloni se l'è cercata. Leggiamo un altro tweet: «Prendi un bastone e vai a picchiare un cane affamato, poi stupisciti ti aggredisce. Prendi uno che campa con il reddito di cittadinanza e digli che lo toglierai senza dargli una alternativa reale, e aspettati riconoscenza. Sempre colpa degli altri, eh?». E ancora: «Anche io mi sento minacciata. Del mio futuro, del mio presente, grazie alle politiche scellerate del presidente e dei fascisti, contro i diritti civili, i poveri e la classe media».

Minaccia di morte Giorgia Meloni e figlia. E poi... sconcerto in caserma

Terza teoria: ma siamo sicuri che non sia tutta una montatura? I tweet complottisti, sull'argomento, non sono mancati. Eccone alcuni: «Ieri avete creduto alle lacrime della Fornero. Oggi credete alle minacce "puntuali" alla #Meloni. Credete anche a Babbo Natale? Ammettetelo suvvia!». «Se sono minacce vere e non si tratta di un profilo da voi stessi creato per fare le vittime e attaccare l'opposizione, allora denunciatelo». «Potete montare qualsiasi sceneggiata, ma se veramente la Meloni toglie il reddito senza creare lavoro passerà un brutto quarto d'ora»... E infine ci sono anche quelli che esultano (per fortuna pochi): «Sarò un pezzo di m..., ma io ho goduto per gli insulti e le minacce alla Meloni». Ecco, non serve aggiungere altro...