Meloni, la rivelazione di Bombardieri: "Stizzita dalla frase sugli evasori"

Il braccio di ferro tra il governo e i sindacati sulla manovra prosegue. Di fatto l'esecutivo è finito sul banco degli imputati costruito dalla sinistra e dalle parti sociali sostanzialmente per due misure: l'innalzamento del tetto al contante e l'obbligo di Pos solo oltre i 60 euro.

Due punti che a dire la verità sono marginali nella legge di Bilancio che è invece centrata sul sostegno alle famiglie per il caro energia e per dare ossigeno nelle tasche di chi lavora con una revisione del cuneo fiscale, un allargamento della flat tax e nuove misure per il pensionamento anticipato. E a quanto pare il faccia a faccia tra il premier e le parti sociali non avrebbe stemperato le tensioni ma una frase in particolare pronunciata dal segretario Uil, Paolo Bomabrdieri avrebbe irritato e non poco proprio Giorgia Meloni: "Troppi regali agli evasori in questa manovra, almeno secondo noi, e su questa roba degli evasori, quando l’ho detta alla premier, il Presidente Meloni si è un pò stizzita e mi ha detto: questo non è vero", ha raccontato Bombardieri ai microfini di Radio Uno a Un giorno da pecora. Insomma lo scontro tra i sindacati e il governo e durerà quasi certamente fino all'approvazione finale della manovra.