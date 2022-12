Matteo Salvini zittisce Dario Nardella: "Ce li metti tu i soldi?"

14 dicembre 2022 a

Scontro tra Matteo Salvini e Dario Nardella sulla questione relativa alla ristrutturazione dello stadio Artemio Franchi, quello in cui gioca la Fiorentina. Il leader della Lega e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in visita nella città, è stato netto sull'argomento: “Mi sembra che i soldi messi a disposizione dal pubblico non siano sufficienti e manchino dei quattrini. Quindi chi ce li mette?”.

Opinione simile a quella di Salvini è stata espressa da Matteo Renzi, che ha detto: "Sono contrario a fare uno stadio coi soldi del Pnrr, per me è una vergogna. Io amo il calcio, ma la Fiorentina deve fare lo stadio con i soldi del club, sbaglio? Soldi del merchandising, soldi dei diritti televisivi, è così che diventa grande il calcio. Non è che quando c’è un problema si fa l’emendamentino. Bisogna eliminare il potere delle sovrintendenze, creare degli stadi di proprietà, anche più piccoli, merchandising a palla, spazio per vivere la storia dei club".

Le dichiarazioni del vicepremier sullo stadio non sono piaciute affatto al sindaco di Firenze Dario Nardella: "I soldi ci sono, sono più che sufficienti e andiamo avanti col progetto, che al momento è perfettamente in linea con i tempi”. Questo quanto fatto sapere da Palazzo Vecchio.