Matteo Salvini, sfida totale a Letizia Moratti: "Da dove cominciamo"

"Governo, Regioni, Comuni: la forza della Lega risiede proprio qui, nella capacità di rappresentare e portare la voce dei territori, della vita vera, a tutti i livelli, passando dalle parole ai fatti": Matteo Salvini lo ha scritto su Twitter a seguito dell'evento "Lombardiamo", dove ha ribadito il sostegno del centrodestra al governatore uscente Attilio Fontana alle prossime regionali. "Meno di due mesi fa siamo stati chiamati dagli italiani alla guida del Paese, ora continuiamo a portare avanti il buongoverno in tutte le regioni, a cominciare dalla Lombardia", ha proseguito il leader della Lega.

"Vince la squadra, avanti tutta", ha chiosato Salvini. A corredo del tweet alcune foto dell'evento. Sul palco, insieme a lui, c'erano Fontana, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, Massimiliano Fedriga e altri esponenti di spicco del Carroccio. Alle elezioni, il governatore uscente dovrà scontrarsi con il candidato del Pd Pierfrancesco Majorino e con la candidata sostenuta dal Terzo Polo Letizia Moratti. Proprio ieri a Milano c'è stato l'evento di inizio della campagna elettorale per la sua elezione alla Presidenza della Regione Lombardia. Tra i presenti anche Matteo Renzi, che ha dichiarato: "Quando in Regione Lombardia hanno strizzato l’occhio ai no vax lei ha sbattuto la porta e ha detto di non essere a disposizione di un progetto del genere. Dobbiamo esserne orgogliosi”.

Intervistata da Repubblica, inoltre, la candidata presidente ha criticato la gestione della Regione fino a questo momento: "La Lombardia non cresce da dieci anni. Due province sono sotto la media del Pil italiano e due sono al limite. L'indice di competitività è sotto la media europea. C'è un elevato numero di giovani che non studiano e non lavorano. In Italia, siamo la penultima regione su investimento in cultura. Non direi che la Lombardia stia brillando".