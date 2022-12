Sondaggio, Salvini vede la doppia cifra, Meloni vola. E c'è un crollo pesante

23 dicembre 2022 a

Come cambiano le intenzioni di voto degli italiani a ridosso delle vacanze di Natale? L’ultima fotografia è stata scattata da Noto Sondaggi, che ha realizzato la consueta rilevazione per Porta a Porta, lo storico programma di Rai1 condotto da Bruno Vespa. Il sondaggio mette a confronto l’attuale consenso con i voti ottenuti dai vari partiti alle elezioni del 25 settembre.

Emerge innanzitutto che Fratelli d’Italia è sempre più primo partito con il 28,5% e una crescita di 2,5 punti rispetto alla tornata elettorale: segno che il governo presieduto da Giorgia Meloni sta piacendo, nonostante qualche difficoltà fisiologica dettata dai tanti temi urgenti e il poco tempo a disposizione. Alle spalle di Fdi c’è praticamente il vuoto. Il Movimento 5 Stelle si è ormai consolidato in qualità di secondo partito con il 18,5% (+3,1 rispetto al 25 settembre). Malissimo il Pd, che non solo è stato superato dai grillini ma è l’unico partito in caduta libera: è dato al 16%, -3,1.

Di poco sotto la doppia cifra la Lega, che pure sta risalendo: è rilevata al 9,5% (+0,7). Forza Italia è ancora davanti al terzo polo con l’8,5% (+0,4), mentre la federazione Azione/Italia Viva è all’8% (+0,2). In “perdita” anche gli altri partiti di sinistra legati al Pd: l’alleanza Verdi/Sinistra Italiana vale il 2,5% (-1,1), mentre +Europa è al 2% (-0,8).