Salvini striglia l'Europa sul Covid: "Muovetevi subito"

"La cosa importante è che al momento non ci sono nuove varianti, c’è la Omicron su cui gli italiani sono in sicurezza". Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, a margine del sopralluogo al cantiere dell’ex caserma "Luciano Manara" a Roma, prova a rassicurare gli italiani sull'ultimo allarme Covid scoppiato per gli arrivi di positivi dalla Cina. "Nuove varianti sarebbero un problema, ma conto che gli italiani possano trascorrere un Capodanno e un’Epifania tranquilli. Se così non fosse si deve muovere l’Europa, non l’Italia da sola", ha aggiunto.

"Noi possiamo fare i tamponi a Fiumicino, a Malpensa, ma occorre che si muova l’Europa. Io questa mattina ho dialogato con la commissaria europea dei Trasporti: per il momento non vede necessità di intervenire e quindi non posso che augurare buon anno a tutti perché gli italiani i loro compiti a casa li hanno già fatti abbondantemente", ha concluso il ministro. E di fatto Salvini sprona l'Europa a fare di più. Ma Bruxelles ha preferito voltarsi dall'altro lato affermando che non si possono effettuare i tamponi sui passeggeri che provengono dalla Cina a livello comunitario. Una presa di posizione che ancora una volta mette a nudo tutta la fragilità e il poco decisionismo di Bruxelles davanti a emergenze che riguardano tutti gli Stati comunitari.