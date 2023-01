Olivia Paladino, bordata dell'ex moglie di Conte: "Le gatte morte..."

09 gennaio 2023 a

a

a

Se dal punto di vista politico il Capodanno a 5 Stelle a Cortina di Giuseppe Conte a spese della facoltosa compagna Olivia Paladino non pare sortire conseguenze per il leader del Movimento 5 Stelle, dal punto di vista dell'immagine si è rivelato, come prevedibile, una slavina di imbarazzi e sfottò. Soprattutto su Twitter, rivela Giuseppe Candela nella sua perfidissima rubrica "A lume di Candela" su Dagospia, se le "Bambine di Giuseppe Conte" si sono prodigate in commenti a favore dell'ex premier, "Le bimbe di Valentina Fico", ex moglie di Conte, si sono scatenate "tra attacchi e commenti velenosi" sul conto dell'avvocato.

"Olivia è miliardaria. E Giuseppe oggi...". Le parole (pesanti) dell'ex moglie di Conte





La Fico, componente dell'Avvocatura dello Stato e mamma del figlio 16enne di Conte, nei giorni scorsi anche sul Corriere della Sera aveva in qualche modo difeso l'ex marito, sostenendo che le foto che lo ritraevano al tavolo di un hotel di lusso con Olivia a Cortina non fossero uno scandalo. "Era la prima volta che ci andava. Lì c'era già la compagna con la figlia e lui le ha raggiunte per il Capodanno", ha spiegato sottolineando però, con un pizzico di malizia, che la Paladino è "miliardaria": "Dove volete che passi le vacanze, in un ostello? E lui era ospite, non ha mica pagato". E poi Olivia "ha degli hotel, le fanno prezzi speciali".

In tanti, sul gruppo Facebook a tema, hanno attaccato la coppia Giuseppe-Olivia ed espresso solidarietà all'ex moglie, che lo scorso giugno diceva: "Vi svelo un segreto mai detto. Non siamo separati legalmente ma ancora per poco spero. In teoria sulla carta siamo ancora sposati, ma non cambia niente". Chissà che in gran segreto, in questi ultimi mesi, non sia cambiato qualcosa.

Olivia Paladino al Grand Hotel? La foto che umilia Giuseppe Conte | Guarda

Nel frattempo, nota Candela, spicca una risposta che la signora Valentino ha pubblicato in calce al commento di una follower che se la prende con la Palladino: "Non ce l'ho con lui ma con che lei che non ha lasciato perdere un uomo sposato". "Soprattutto - aggiunge la Fico - se è marito di un'amica... ma lasciamo perdere. Mi taccio per sempre". C'è chi definisce Olivia "una gatta morta". "Se ti leggi il libro sulle gatte morte capirai che vincono sempre. Quindi nessuna sorpresa. Io posso dare solo un consiglio: se avete figli non mandate mai i vostri mariti a prenderli a scuola. Specialmente dove ci sono mamme single".