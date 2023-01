Olivia Paladino, il veleno dell'ex di Conte: "È miliardaria. Ma negli hotel di lusso..."

06 gennaio 2023 a

Tiene ancora banco il caso di Giuseppe Conte al Grand Hotel Savoia di Cortina. Proprio lui, il presunto avvocato del popolo, il leader grillino che nel giorno della prima della Scala a Milano si fa fotografare alla mensa dei poveri. Per carità, ognuno dispone dei suoi risparmi esattamente come vuole. Eppure non si può non notare una clamorosa, profonda, incongruenza nei comportamenti dell'ex premier, che con la sua compagna, Olivia Paladino, si è concesso diverse notti al costo di migliaia di euro a notte. Roba per pochi eletti.

E ora, a mettere ulteriore pepe su questa vicenda, ecco scendere metaforicamente in campo Valentina Fico, ex moglie di Giuseppe Conte, che sgancia le sue bombette dalle colonne del Corriere della Sera, dove bolla come "polemica ridicola" il caso che si è sollevato. E perché mai? "Conte è stato una notte sola al Grand Hotel Savoia ed era ospite - rivela l'ex moglie -. Se lo scrivete rilascio l'intervista". Dunque, il Corriere della Sera lo scrive e lei, l'intervista, la rilascia. "Era la prima volta che andava a Cortina. Lì c'era già la compagna con la figlia e lui le ha raggiunte per il Capodanno", aggiunge la Fico.

"Olivia è miliardaria. E Giuseppe oggi...". Le parole (pesanti) dell'ex moglie di Conte

Insomma, niente di male secondo lei. Ma quando le fanno notare che per il leader M5s, in ogni caso, è un duro colpo d'immagine, ecco che la Fico mette nel mirino Olivia Paladino. "Ma la compagna è miliardaria! Dove volete che passi le vacanze in un ostello? E lui era ospite, non ha mica pagato". Per inciso, il costo della suite dove la coppia avrebbe alloggiato è di circa 3mila euro a notte. "Sul sito del Savoia si scoprirà che non è vero. E poi la compagna ha degli hotel, le fanno prezzi speciali", aggiunge la Fico. Infine, aggiunge: "Se lei avesse una donna ricca, abituata a fare la vita da ricca, non la raggiungerebbe forse a Capodanno dove sta? O le imporrebbe, in quanto capo dei 5 Stelle, di andare alla pensione Mariuccia?", conclude una scatenata Valentina Fico.