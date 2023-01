Zona Bianca, Renzi contro Meloni: "Ecco chi ha dimenticato"

16 gennaio 2023 a

Matteo Renzi torna ad attaccare il governo. Lo ha fatto ieri sera nello studio di Giuseppe Brindisi a Zona Bianca su Rete 4. Il leader di Italia Viva, in particolare, ha criticato l'operato dell'esecutivo in base a diversi fattori, come il trattamento riservato alla classe media, l’aumento della benzina e quello che lui ha definito "il regalo alla serie A".

"Il ceto medio è il vero dimenticato di questa fase - ha detto il senatore nel corso dell'intervista -. Mi hanno preso tutti in giro perché la prima cosa che feci fu dare a 10 milioni di italiani 80 euro netti al mese". Il riferimento ovviamente è al periodo in cui lui fu presidente del Consiglio. Spiegando le ragioni della sua decisione, ha detto: "Perché l'ho fatto? Perché tu devi andare dalla classe media, cioè tu non puoi pensare solo ai ricchi o viceversa dire che è tutto un'emergenza sociale".

Renzi, poi, è tornato a criticare il governo per la questione "serie A", dicendo che sono stati dati "890 milioni alle società di serie A e sono state tolte risorse ad altri, alla classe media...". E ancora: "È aumentata la benzina, hanno tolto la 18App per i giovani... aver dato 890 milioni ai presidenti di serie A è giusto o no? Noi abbiamo detto per primi che non lo è. E io dico che non è giusto che chi ci sta ascoltando da casa debba pagare di più la benzina perché si sono dati i soldi alle società di serie A. Questo lo trovo uno scandalo".