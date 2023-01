Giorgia Meloni, le cifre del suo reddito: il patrimonio ai raggi X

22 gennaio 2023 a

Le dichiarazioni dei redditi dei parlamentari suscitano sempre una certa curiosità. Stavolta più che mai l’osservata speciale è Giorgia Meloni, che nel frattempo è diventata la prima presidente del Consiglio donna. Secondo il modello 730 del 2022 relativo ai redditi percepiti nel 2021 (è disponibile online sul sito del governo), la leader di Fratelli d’Italia ha un imponibile poco superiore a 150mila euro: per l’esattezza, sono 151.915 euro.

A fronte di questo imponibile, il reddito complessivo è di 160.706 euro. Come emerge dalla dichiarazione della situazione patrimoniale 2022, la Meloni è proprietaria di un fabbricato, a Roma, che è l’appartamento in cui vive con la famiglia. Inoltre non possiede titoli azionari, obbligazionari o partecipazioni societarie. Per quanto concerne i compensi connessi all’assunzione della carica, la Meloni dichiara che in qualità di presidente del Consiglio, nonché membro della Camera, non percepisce “alcun compenso dalla presidenza del Consiglio, in base al divieto di cumulo con l’indennità dei parlamentari”.

Tornando invece all’attualità politica, in giornata la Meloni ha confermato la sua fiducia a Carlo Nordio: "Dopo le notizie infondate circa le presunte divisioni tra il presidente del Consiglio e i ministri Giorgietti e Piantedosi, oggi è la volta del ministro Nordio. Spiace deludere - si legge in una nota di Palazzo Chigi - ma il clima nel Cdm è ottimo. Nello specifico, il presidente Meloni ribadisce la sua piena fiducia nel Guardasigilli, che ha fortemente voluto a Via Arenula e con il quale mantiene contatti quotidiani".