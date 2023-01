Tommaso Foti, "brutto bast***": minacce di morte al capogruppo FdI

24 gennaio 2023 a

a

a

"Brutto basta**o, faremo ai tuoi familiari quello che volete fare agli animali": questo il messaggio sconvolgente indirizzato al capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera Tommaso Foti. Glielo hanno scritto a mano su un biglietto che poi il politico ha provveduto a pubblicare sul suo profilo Facebook, scrivendo un commento: "Vogliono talmente bene agli animali che ucciderebbero le persone". Le minacce di morte ai suoi familiari, quindi, arriverebbero da parte di animalisti.

Foti, in realtà, è finito da tempo nel mirino dei più scatenati militanti green soprattutto per via della questione cinghiali. Quello dei branchi che girano come se nulla fosse per le città è diventato un fenomeno sempre più frequente nei centri abitati, soprattutto a Roma. La situazione, tra l'altro, sta iniziando a mettere seriamente a rischio la salute e la sicurezza dei cittadini.

In ogni caso Foti, padre dell'emendamento sui cinghiali, già diverso tempo fa ha chiarito: "Solo un matto, o uno in malafede, può sostenere che vogliamo sparare ai cinghiali in città. Due milioni e passa di ungulati sono un grave pericolo per l’economia italiana e la sicurezza quotidiana. Ma il problema non si risolve certo trasformando le nostre strade in un Far West. Non l’abbiamo mai nemmeno pensato”.

Qui il biglietto con la minaccia pubblicato da Foti