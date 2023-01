Sondaggio Masia, il "colpo di forbice": Elly Schlein paga

31 gennaio 2023 a

La partita di Elly Schlein già persa? A guardare i numeri di Fabrizio Masia sembrerebbe di sì. Il sondaggista di Emg Acqua, in collegamento con Agorà su Rai 3 nella puntata di lunedì 30 gennaio, mostra i numeri che affliggono il Partito democratico in vista delle Primarie. "Bonaccini e Schlein raccolgono quasi sette decimi del consenso degli iscritti del Pd. In particolare questa forbice in termini di gradimento si è un po' allargata tra i due". A conti fatti Paola De Micheli e Gianni Cuperlo raccolgono complessivamente il 16 per cento dei consensi.

"L'idea - spiega - è che se tra gli iscritti dovesse passare questo binomino Bonaccini-Schlein, Bonaccini parte in netto vantaggio rispetto alla sua principale antagonista, anche se manca ancora del tempo". In sostanza, rispetto alla settimana precedente, l'attuale governatore dell'Emilia-Romagna totalizza il 46 per cento dei consensi degli intervistati, in crescita di due punti percentuali. Cala invece l'indice di gradimento degli elettori dem nei confronti della Schlein, che dal 24 per cento scende fino al 23. Piccolo balzo positivo per la De Micheli, che dal 9 arriva alla doppia cifra.

Giù, come ribadito, la fiducia di Cuperlo, che dal 7 scende al 6. Insomma, stando alle cifre dell'ultimo sondaggio pare che la corsa per la Schlein sia tutta in salita. A maggior ragione se si confronta con quella di Bonaccini. E nemmeno l'endorsement di Nicola Zingaretti sembra servire. "Io sceglierò Elly Schlein perché a mio parere è la scelta più netta, la scommessa per cambiare davvero. Perché a questo punto mi sembra che sia l’ipotesi più", sono state le sue parole.