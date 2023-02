Salvini, scacco matto ai criminali in treno: un nuovo "esercito"

Fabio Rubini 01 febbraio 2023 a

a

a

In tre mosse Matteo Salvini è pronto a dare scacco matto alla microcriminalità che popola le stazioni italiane e a rendere questi luoghi più sicuri ed accoglienti per i viaggiatori. Come? Con più barriere agli ingressi, un “esercito” di oltre mille vigilantes e la creazione di una società ad hoc, la Fs Security, che avrà il compito di garantire la sicurezza dei viaggiatori sui treni italiani. Il piano del ministro, frutto di un accordo siglato ieri con Ferrovie dello Stato - e preceduto da un incontro col ministro dell’Interno Matteo Piantedosi - è stato annunciato con un comunicato nel quale vengono dettagliati i particolari dell’operazione “Stazioni pulite”. I primi interventi verranno fatti a Milano, dove sarà ampliato il numero dei tornelli per limitare gli ingressi e dove verrà eretto l’edificio che ospiterà la Security Accademy, che avrà il compito di selezionare e formare gli oltre mille vigilantes che, nell’arco di tre anni, entreranno in servizio sui treni italiani. Iconico è anche il luogo scelto per la sede della nuova società: Rogoredo. E in particolare un’area di circa mille metri quadrati che verrà riqualificata e che i milanesi conoscono come “bosco della droga”.