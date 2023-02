Sondaggio Ghisleri, gli italiani stanno con Donzelli: ko per il Pd

07 febbraio 2023 a

Gli italiani vogliono mantenere il 41 bis e tra le parole di Giovanni Donzelli e la visita in carcere della delegazione Pd da Cospito ritengono più grave la seconda. È quanto emerge dal sondaggio di Alessandra Ghisleri pubblicato su La Stampa. Il 41% degli italiani è convinto che il 41 bis, il cosiddetto carcere duro, sia "una legge giusta da mantenere così com'è".

E "il pensiero è politicamente trasversale nei partiti che sostengono la maggioranza da Forza Italia (56,7%) a Fratelli d'Italia (52,3%), fino agli elettori della Lega (32%), che si dividono tra questa opzione e la possibilità di inasprire questo provvedimento ed estenderlo anche ad altri reati (28,8%)", prosegue la direttrice di Euromedia Research. "Su queste due posizioni si allineano anche gli elettori del Movimento 5 Stelle, dove il 43,7% la ritiene corretta così, mentre il 31,2 desidererebbe - addirittura- renderla più dura. Per i sostenitori del Partito Democratico il 41 bis è giusto così (42,2%)".

Alla domanda "in tutta questa storia chi dovrebbe dimettersi?", il 27,2 per cento ha risposto "i deputati citati da Donzelli (Serracchiani, ecc.)" mentre ha detto "Donzelli per le sue dichiarazioni in aula" il 20 per cento. "Delmastro per aver passato i documenti a Donzelli", il 14,8 per cento e "nessuno" il 18 per cento. Che Donzelli abbia violato documenti riservati gli intervistati si dividono più o meno equamente tra "sì" (33,1 per cento), "no" (31,2) e "non so" (35,7).

Di sicuro sono "più gravi" "gli incontri dei parlamentari con Cospito" (42,2 per cento), "l'utilizzo di documenti riservati" (28,3 per cento), "le parole di Donzelli" (15,8).