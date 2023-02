Regionali, i dati dei partiti: gode il centrodestra, baratro per 5s e Terzo Polo

13 febbraio 2023 a

Il voto delle Regionali in Lombardia e nel Lazio ha confermato l'azione del governo del centrodestra e i candidati del campo moderato sono stati premiati con percentuali che superano anche il 50 per cento. Di fatto se si guardano i dati dei partiti gli equilibri cambiano poco. Nel centrodestra va sottolineata la crescita della Lega di Matteo Salvini che raccoglie più del 15 per cento contro il 13 delle politiche su base regionale in Lombardia. A questo risultato va aggiunto anche il 6 per cento della lista Fontana presidente. Sul fronte Fratelli d'Italia si registra un lieve calo con un passaggio dal 28 per cento delle politiche al 22 delle regionali.



