Dimissioni Montaruli, Mulè a valanga: "Vili anonimi, non rispondo"

18 febbraio 2023 a

a

a

"Leggo su tutte le agenzie di stampa frasi che mi riguardano con il ricorso a espressioni gravi e grevi attribuite a 'fonti autorevoli di Fratelli d'Italia'": Giorgio Mulè risponde alle fonti di Fratelli d'Italia, che hanno usato parole di fuoco contro di lui per il caso Montaruli. Questa mattina, dopo la notizia della condanna della sottosegretaria all'Università, il deputato di Forza Italia aveva di fatto auspicato il passo indietro della Montaruli. Cosa che poi è avvenuta.

"Non c'è risposta alcuna da dare per il semplice fatto che tutta la costruzione delle invettive anonime si basa su fatti mai avvenuti - ha replicato Mulè -. Poiché ritengo impossibile che queste espressioni siano da attribuire a 'fonti autorevoli' mi vedo costretto a sollecitare gli autorevoli esponenti di Fratelli d'Italia a prendere immediatamente le distanze da queste gravissime, velenose e calunniose affermazioni al limite della minaccia".

Nel caso in cui FdI non prendesse le distanze, ha continuato Mulè, "mi appello ai giornalisti affinché rivelino l'identità di queste 'fonti autorevoli' facendole uscire da un anonimato che sa solo di viltà". Queste fonti autorevoli avevano commentato: "Mulè pensava di metterci in difficoltà con le sue provocazioni: ha preso uno schiaffo morale dalla Montaruli la cui impronta gli manterrà la faccia ben più rossa di quanto rubiconda già sia".