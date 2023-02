Porta a Porta, il sondaggio: vola il centrodestra (e un crollo clamoroso)

23 febbraio 2023 a

Il nuovo sondaggio di Euromedia Research a Porta a Porta sancisce il dominio assoluto del centrodestra sul centrosinistra. La rilevazione rispecchia in modo chiaro cosa è successo nelle ultime Regionali in cui i moderati hanno letteralmente asfaltato i progressisti. Fratelli d’Italia con il 29.6% (+0.5 dall’ultimo sondaggio del 24 gennaio scorso) risulta essere il primo partito italiano, seguito dal Pd con il 17,5% (+0.3). Il M5S con il 16.9% (-0.1) si colloca in terza posizione sul podio. È quanto emerge dal sondaggio Euromedia Research per Porta a Porta. Per quanto riguarda le intenzioni di voto, per il campione di Euromedia, La Lega guadagna mezzo punto, raggiungendo il 9%, seguita da Azione-Italia Viva all’8.1% (-0.5). Forza Italia risulta al 7.7% (+0.1). Alleanza Verdi e Sinistra sale al 3% (+0.4), mentre +Europa è stabile al 2.4%.

Scende Per l’Italia con Paragone al 2.1% (-0.4). Posizione stabile per Noi Moderati allo 0.5%. Insomma alle spalle della Meloni si gioca ancora il derby dei dipserati del centrosinistra. Con sorpassi e contro-sorpassi tra Cinque Stelle e Pd. E proprio sul fronte dem domenica prossima si deciderà la sfida tra Bonaccini e la Schlein per la guida del partito. E su questo fronte il sondaggio di Euromedia Research di fatto segnala l'avanzata di Bonaccini che sarebbe al 55 per cento contro il 13 per cento della Schlein. Si prevede una vera e propria Caporetto per la Schlein. Una batosta che però potrebbe anche aprire scenari di scissione all'interno del Pd.