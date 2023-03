Marco Furfaro, il fedelissimo della Schlein: "Pane e rose ai giovani"

01 marzo 2023 a

Si chiama Matteo Furfaro, lo chiamano Furfy - assicura Repubblica -, è deputato del Pd e fedelissimo di Elly Schlein. Tanto che in molto lo indicano come possibile numero due della neo-segretaria dem, anche se lui - ex vendoliano - smentisce l'ipotesi. E sempre a Repubblica oggi, mercoledì 1 marzo, rilascia una curiosa intervista.

Quando gli chiedono quando ha capito che la Schlein avrebbe vinto le primarie, risponde: "Un giorno sull'autobus una ragazza stava guardando un video di Elly. Avevamo sfondato la bolla". Risposta peculiare, tanto che gli fanno notare: "Non è un po' poco?". Ma Furfy non ha dubbi: "Le nostre serate erano sempre partecipatissime, affollate di ragazzi; in quelle di Bonaccini c'era molto partito".

Ma il capolavoro di Furfaro arriva quando gli chiedono cosa attraeva i giovani a quelle serate. Risposta: "A vent'anni vuoi cambiare il mondo. Devi dargli l'idea che la politica offre pane e rose". E ci si interroga sul significato di questa frase, oggettivamente indecifrabile. Resta il fatto che se la politica vincente offre "pane e rose", insomma, a naso non siamo messi granché bene. Repubblica, però, non indaga ulteriormente su quanto sostenuto da Furfy.

Tant'è, successivamente spiega perché Schlein dovrebbe rappresentare una speranza: "Elly è la contemporaneità. Le sue idee sull'ambiente e sulla lotta alla precarietà sono quelle del nostro tempo". Poi sugli errori della sinistra al governo: "Ha pensato che bastasse amministrare l'esistente. Abbiamo sette milioni di under-35 che vivono con i genitori: a loro, e a poveri impauriti, non basta", conclude solenne Marco Furfaro.