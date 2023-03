Elly Schlein, lezione dai vertici della Lega: "Spazzatura, piena solidarietà alla piddina"

01 marzo 2023 a

Una lezione di fair-play dai vertici della Lega. Già, perché in difesa di Elly Schlein si schiera Susanna Ceccardi, europarlamentare del Carroccio. Ovviamente non in difesa "politica", ma dagli attacchi ricevuti dalla segretaria del Pd sui social.

Già, perché nel mirino degli haters, dei soliti idioti, sono finiti i suoi gusti sessuali, il look, il trucco, il modo di vestirsi. Una bestialità, appunto. Bestialità stigmatizzata con forza dalla Ceccardi: "Dobbiamo fare opposizione ad Elly Schlein sui contenuti e sulle proposte. Non sul suo trucco, sul suo gusto sessuale, sui suoi vestiti", premette.

E ancora, aggiunge: "Non posso che condannare la vile ironia che in questi giorni sta interessando il nuovo Segretario del Partito Democratico, ed esprimerle tutta la mia solidarietà per questa spazzatura che sta investendo i social media. Nel 2023 alle donne viene chiesto di essere preparate, capaci, determinate. L'aspetto fisico e altri aspetti, non ultimo la questione del gusto sessuale, non sono e non possono essere criteri di giudizio politico", conclude una impeccabile Susanna Ceccardi.